نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الأهلي بالفوز أمام نظيره الداخلية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية مع الدقيقة 19، 84 من عمر اللقاء، فيما سجل هدف الداخلية كريم يحيى في الدقيقة 44.

بينما حقق الزمالك الفوز على نظيره فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية نادي الزمالك مصطفى شلبي وعبدالله السعيد في الدقائق 15، و51 على الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 59 نقطة.

2- الأهلي برصيد 42 نقطة.

3- المصري برصيد 42 نقطة.

4- زد برصيد 38 نقطة.

5- مودرن فيوتشر برصيد 38 نقطة.

6- سموحة برصيد 38 نقطة.

7- إنبي برصيد 37 نقطة.

8- الاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة.

9- الزمالك برصيد 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا برصيد 34 نقطة.

11- طلائع الجيش برصيد 33 نقطة.

12- الجونة برصيد 31 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 28 نقطة.

14- البنك الأهلي برصيد 24 نقطة.

15- فاركو برصيد 22 نقطة.

16- بلدية المحلة برصيد 22 نقطة.

17- المقاولون العرب برصيد 19 نقطة.

18- الداخلية برصيد 15 نقطة.