نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي والخلود السعودي بشأن تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تعثر في المفاوضات بين نادي الخلود السعودي والنادي الأهلي، من الحصول على خدمات نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الخلود السعودي والمتأهل هذا الموسم لدوري روشن، دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن نادي الخلود استفسر بالفعل عن إمكانية ضم تاو، ولكنه لم يرسل أي عروض رسمية من أجل مناقشته والمفاوضات جاءت شفوية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "الخلود السعودي وضع ما يقرب من مليون دولار لضم تاو، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لإدارة النادي حيث نتمسك برحيله بمبلغ 3 ملايين دولار على الأقل، وهو ما يرفضه النادي السعودي".

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الوقت الحالي، لمواجهة نظيره فاركو مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

