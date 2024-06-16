نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي سيف زاهر، أنه هناك عرض خليجي ضخم من أجل ضم إمام عاشور لاعب الأهلي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يرفض عرضًا تاريخيًا من أجل إمام عاشور

قال زاهر عبر برنامجه بقناة “أون تايم سبورتس”: “يوجد عرض أسطوري من دوري خليجي كبير برقم ضخم من أجل شراء عقد إمام عاشور من الأهلي”.

وتابع: “النادي الأهلي من جانبه يغلق الباب في وجه أي عرض يأتي بخصوص إمام عاشور، ولن يستمع لأي عروض من أجله مهما كانت المغريات”.

وأضاف: “العرض تزيد قيمته عن 200 مليون جنيه، وطبيعي أن إمام عاشور يتلقى عرضًا بهذا الرقم، لأنه أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي إلى جانب أحمد زيزو في الزمالك”.

وأشار سيف، إلى أن الأهلي لن يستمع أبدًا لأي عروض قادمةً لأجل إمام عاشور حتى لو وصلت قيمة هذه العروض لـ7 مليون دولار.