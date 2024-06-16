عاجل.. الأهلي يتراجع عن حسم صفقة كولر المفضلة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي، التراجع عن صفقة هجومية طلبها السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، من أجل تعزيز خط الهجوم خلال الفترة الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

الأهلي يصرف النظر عن صفقة محمد كوناتي

طلب كولر، التعاقد مع البوركيني محمد كوناتي مهاجم أخمات الروسي، لتدعيم خط الهجوم خاصةً بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست، ووجود شكوك حول إمكانية بقاء محمود عبدالمنعم كهربا.

وحسب ما أورده برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، فأن الأهلي قد صرف النظر عن صفقة محمد كوناتي، وتم التراجع عنه وسيعمل النادي على بدائل هجومية أخرى.

واقترب الأهلي، من تسديد القسط الأخير من قيمة صفقة إمام عاشور، البالغ مليون ونصف دولار، وسيتم خصم جزء الرعاية الخاصة بنادي غزل المحلة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في فترة سوق الانتقالات الشتوية، ليقود هجوم الفريق إلى جانب وجود كهربا وأنتوني موديست.