نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام صربيا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة إنجلترا وصربيا في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة إنجلترا وصربيا يوم الأحد 16 يونيو 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة على إستاد فيلتينس أرينا في ألمانيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 1 Max بنقل أحداث المباراة.

من المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: مارك جويهي - جون ستونز - كايل ووكر - كيران تريبير

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - جود بيلينجهام - هاري كين

تعد بطولة أمم أوروبا من البطولات المستعصية علي المنتخب الإنجليزي الغائب عن قائمة أبطال اليورو، حيث أن أفضل إنجازاته الحصول على الوصافة عام 2020 والمركز الثالث عام 1968.

ولم تنجح الأجيال الذهبية التي تعاقبت علي المنتخب الإنجليزي في فك شفرة الحدث القاري المرموق والعريق منذ انطلاقه عام 1960 في فرنسا.

بينما تعتبر صربيا أفضل تاريخيا من إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، حيث تمكن المنتخب الصربي من الحصول على الميدالية الفضية مرتين عامي 1960 و1968 والمركز الثالث عام 1976.