نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلاتا سراي يرفض عرض أهلي جدة من أجل ضم "الجوهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقاير صحفية عن رغبة نادى أهلي جدة السعودي التعاق مع البرازيلي تيتي لاعب جالطة سراي التركى.

ووفقا لصحيفة "فوتوماك"، فإن إدارة جالطة سراي مستعدة للتخلي عن اللاعب، الذي يعد خارج حسابات مدربه أوكان بوروك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهلي جدة يريد ضم تيتي، الذي يلعب كجناح أيمن، ويمكنه المشاركة كجناح أيسر وصانع ألعاب.

وأضافت أن أهلي جدة تقدم بعرض يبلغ 8 ملايين يورو لضم تيتي، لكن جالطة سراي رفض العرض، حيث يريد الحصول على 10 ملايين يورو على أقل تقدير.

وشارك تيتي في 45 مباراة خلال الموسم الماضى مع جالطة سراي، وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.