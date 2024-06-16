نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مهتم بالحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يعمل على تجديد عقد ماينووزيادة الراتب الذي يحصل عليه.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة للفوز بخدمات الشاب الإنجليزي خاصة وأنه من ضمن ركائز مانشستر يونايتد الرئيسية.