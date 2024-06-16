الرياضة

برشلونة يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة  مهتم بالحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يعمل على تجديد عقد  ماينووزيادة الراتب الذي يحصل عليه.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة للفوز بخدمات الشاب الإنجليزي خاصة وأنه من ضمن ركائز مانشستر يونايتد الرئيسية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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