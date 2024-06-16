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أحمد جودة - القاهرة - أعرب لوكا مودريتش، قائد كرواتيا، عن سعادته بوصف الفريق بأنه أحد المرشحين لنيل لقب يورو 2024"، يبدأ الفريق محاولة جديدة لحصد أول ألقابه في البطولة التي تقام في ألمانيا.

مودريتش: سعيد بترشح كرواتيا للفوز بيورو 2024

وقاد مودريتش المنتخب الكرواتي لاحتلال المركز الثاني في كأس العالم 2018 والمركز الثالث في كأس العالم 2022، بالإضافة للوصول للمباراة النهائية لدوري أمم أوروبا في 2023.

كما احتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث في كأس العالم 1998 بينما لم يتمكن المنتخب الكرواتي من عبور دور الثمانية في بطولة أمم أوروبا.

وقال مودريتش:"هذا لا يزعجنا. نحن هنا لتحقيق أشياء عظيمة. أظهرنا في عدة مناسبات أننا نتواجد بين الفرق الكبرى في كرة القدم العالمية".

ووصف مودريتش أن وحدة الفريق هي أكبر نقاط قوة المنتخب الكرواتي، وقال:" إنها الخطوة الأخيرة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وشارك مودريتش، الفائز بأفضل لاعب في العالم في 2018، في 175 مباراة دولية مع المنتخب الكرواتي منذ مشاركته الأولى في 2006.