نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يصدم الزمالك وينتظر عرضًا سعوديًا للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي الزمالك، مهددًا بخسارة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز بعد اقترابه من العودة إلى الدوري السعودي في تجربة تدريبية جديدة.

وسبق للبرتغالي جوميز، تدريب ناديي أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي.

الخليج السعودي يريد جوميز

أشار الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، إلى أن جوميز ينتظر عرضًا رسميًا من الدوري السعودي.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “ وسطاء تواصلوا مع جوميز لتدريب الخليج السعودي".

تابع: "والمدرب جوميز ينتظر وصول العرض الرسمي حال استمرار المفاوضات”.