نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة ديشامب إلى جماهير فرنسا قبل مباراة النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أراد مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، أن يذكر الحاضرين بأن منتخب بلاده سيخوض غدًا الإثنين مباراة أمام النمسا، في مستهل مشواره ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، داعيًا إلى تركيز الاهتمام على الوضع الحالي للفريق وليس الوضع السياسي للبلاد.

جاء طلب المدرب بعد قيام قائد الفريق، كيليان مبابي، بتشجيع المواطنين على التصويت ضد اليمين المتطرف: "لدينا مباراة.. هل أذكركم بذلك؟"، موجهًا حديثه للصحافيين.



وحول هذه الانتخابات، قال: "لن أعلق على ما يقوله اللاعبون. إنهم يتناقشون ويتحدثون فيما بينهم، إنها حرية أن تكون قادرًا على التحدث، ما ينتظرنا غدا هي مباراة، رياضة وكرة قدم، وهي أمور توحد الجميع، لدي ثقة في كل المجموعة وفي كل اللاعبين للفوز على النمسا".

وحول المباراة، قال ديشامب: "مباراة مهمة للغاية، لكنها ليست حاسمة، لكن لا يوجد شيء أفضل من أن تبدأ البطولة بانتصار".