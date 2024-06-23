نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يخسر صفقة بلجيكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي برشلونة، صفقة دفاعية حاول حسمها خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل.

جورثي موكيو يختار أياكس

كاد نادي برشلونة أن ينهي صفقة المدافع جورثي موكيو قادمًا من جينت البلجيكي، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب تفاصيل مادية.

وحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية فأن وجهة جورثي موكيو قد تحولت من برشلونة نحو أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات التي جرت بين برشلونة وموكيو كانت تسير بنجاح ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي فيما يخص حوافز الانتقال.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البلجيكي لم يخفي رغبته بأن برشلونة خياره الأول ورغم تحسين العرض الأول إلا أنه لم يكن مرضيًا لوالده لإتمام الصفقة.