الرياضة

برشلونة يخسر صفقة بلجيكية

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أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي برشلونة، صفقة دفاعية حاول حسمها خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل.

جورثي موكيو يختار أياكس

كاد نادي برشلونة أن ينهي صفقة المدافع جورثي موكيو قادمًا من جينت البلجيكي، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب تفاصيل مادية.

وحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية فأن وجهة جورثي موكيو قد تحولت من برشلونة نحو أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات التي جرت بين برشلونة وموكيو كانت تسير بنجاح ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي فيما يخص حوافز الانتقال. 

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البلجيكي لم يخفي رغبته بأن برشلونة خياره الأول ورغم تحسين العرض الأول إلا أنه لم يكن مرضيًا لوالده لإتمام الصفقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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