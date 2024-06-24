نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رفعت يكشف كواليس فشل انتقاله لصفوف الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن كواليس تعرقل انضمامه لصفوف النادي الأهلي سابقًا، مؤكدًا على أن إتمام الصفقة كانت قريبة للغاية.

وقال رفعت في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2 في برنامج الكورة مع فايق الذي يقدمه إبراهيم فايق: "كانت صفقة انتقالي للأهلي وشيكة في الموسم الماضي".

وأضاف: "كانت كل الإجراءات على وشك الانتهاء من أجل إنتقالي لصفوف النادي الاهلي، ولكن هناك أمور قانونية عرقلت إتمام الصفقة".

واستطرد: "أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغير وأقدر أعمل ده، ومازال لدي الكثير في كرة القدم".

واختتم: "الدكتور اخبرني أنني سأعود مرة أخرى من أجل لعب الكرة، وتابعت ما حدث لأريكسن نجم منتخب الدنمارك في وقت سابق وحالته كانت مشابهة لحالتي الصحية".