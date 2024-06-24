نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: سنتعامل مع قرار نادي الزمالك وفقا للائحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة تعامله مع قرار الزمالك حال الانسحاب وفقا للائحة وتحديدا المادة 51.

وجاءت تصريحات سويلم عبر برنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر صدى البلد: "في حال انسحاب الزمالك سنطبق عليه المادة 51 من اللائحة باعتباره خاسرا بهدفين نظيفين وخصم 3 نقاط".

وتابع: "المشكلة ليست هنا لكن في عقوبة تكرار الانسحاب هو الهبوط للدرجة الأقل لذلك يتم وضع مؤسسات الدولة في حرج".

وواصل: "هناك محاولة لإفساد شكل الدوري وكان من الأول إذا كان الزمالك معترض على الجدول الاعتراض في شهر فبراير الماضي لكن لم يحدث ولكن حدث بعد مباراة المصري وقبل مباراة الأهلي".

واختتم: "في وقت سابق أكدت أن في حال تولي أجنبي رئاسة لجنة الحكام سيكون (خراب)، ولم أقلل من شأن الزمالك، لكن حديثي أن الزمالك بعيد عن المنافسة في الموسم الحالي وفقًا للجدول، ولا أحد يعترض عن بحث الزمالك عن حقوقه ولذلك لجأ للإجراء القانوني"