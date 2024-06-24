نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية تحديدا الأهلي والزمالك لمتابعة مباريات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



يحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري حتى الآن برصيد 62 نقطة بينما صعد الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة.



وتراجع المصري في المركز الثالث برصيد 42 نقطة

وجاء إنبي في المركز الرابع برصيد 40 نقطة ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المحلي في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري المصري اليوم...



- البنك الأهلي وبلدية المحلة الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- الداخلية وزد اف سي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- فاركو والاتحاد السكندري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر