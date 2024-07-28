نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن اقتراب هبوط المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيع نجم نادي المقاولون العرب والأهلي السابق، أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية للفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وراء تراجع النتائج وتأخر ترتيب الفريق بجدول الدوري.

تصريحات رامي ربيع

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: المقاولون العرب أنهى الموسم الماضي بشكل جيد تحت قيادة شوقي غريب، لكن النتائج تراجعت هذا الموسم.

وأضاف نجم المقاولون العرب السابق: تم الاستعانة بأكثر من مدير فني، مما أدى إلى تراجع النتائج وفقدان الكثير من النقاط، وكثرة تغيير المدربين تؤثر على اي فريق.

وواصل: المقاولون العرب تأثر برحيل النيجيري چون أوكلي لفريق السويحلي الليبي، بعدما كان هدافًا للفريق الموسم الماضي، كما أن التوفيق غاب عن لاعبي ذئاب الجبل في أكثر من مباراة، لكن الأمل ما زال قائمًا في البقاء بالدوري الممتاز.

