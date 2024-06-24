نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباريات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أوروبا والمعروفة بيورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.



تستقبل ألمانيا بطولة أمم أوروبا في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024 وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات بطولة الأمم الأوروبية على الأراضي الألمانية.



تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في نسختها السابعة عشر بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، موزعة كالتالي:



المجموعة A: ألمانيا – إسكتلندا – سويسرا – المجر.

المجموعة B: إسبانيا – إيطاليا – كرواتيا – ألبانيا.

المجموعة C: إنجلترا – صربيا – الدنمارك – سلوفينيا.

المجموعة D: فرنسا – هولندا – بولندا – النمسا.

المجموعة E: بلجيكا – سلوفاكيا – أوكرانيا – رومانيا.

المجموعة F: البرتغال – التشيك – تركيا – جورجيا.



أعلنت العديد من القنوات المجانية والغير مشفرة عن نقلها لعدد من المباريات الهامة من بطولة أمم أوروبا 2024 عبر شاشاتها مجانا ودون الحاجة للاشتراك وتأتي هذه القنوات على أقمار صناعية مختلفة ويمكن تنزيلها بكل سهولة.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات يورو 2024



- قناةRTL CERMANY قمر استرا تردد 10832 H.

- قناة ZDF من خلال قمر استرا 19 تردد 11382 H.

- قناة IRIB TV قمر أنتيلسات تردد 11555 V.

- قناة TRT القمر التركي تردد 11054 V 30000 HD

- قناة IRIB TV قمر أنتيلسات تردد 11555 V.