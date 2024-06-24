نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق مباراة إسبانيا أمام ألبانيا اليوم الإثنين في أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "أسبرت أرينا"، مباراة إسبانيا وألبانيا مساء اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد ألبانيا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد ألبانيا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.