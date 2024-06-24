تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد ألبانيا في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ألبانيا مساء اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 على ملعب "أسبرت أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد ألبانيا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة ألبانيا في أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، نورماند، إيمريك لابورت، كوكورييا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، بيدري.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو وليامز.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة إسبانيا ضد ألبانيا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.