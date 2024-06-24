نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القناة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألبانيا اليوم الإثنين في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو مشاهدة الماتادور عن تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألبانيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين 24-6-2024، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا 2024.

ويستضيف ملعب "أسبرت أرينا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وألبانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 'اليورو2024".

موعد مباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد ألبانيا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

سيتم نقل وإذاعة مباراة إسبانيا ضد ألبانيا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

التردد: 12604.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.