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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وكرواتيا كورة لايف اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".. يحتضن ملعب ريد بول لايبزج أرينا، مباراة هامة تجمع بين منتخب إيطاليا وكرواتيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة بدولة ألمانيا، وتستضيف ألمانيا كأس أمم أوروبا يورو 2024، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، ويشارك في تلك النسخة من البطولة 24 منتخبًا، مقسمين على 6 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وكرواتيا كورة لايف اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

عرض البث المباشر هــنـــا قبل انطلاق صافرة الحكم

نتيجة مباريات إيطاليا وكرواتيا في الجولة الأولى والثانية

بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وكرواتيا كورة لايف اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".. وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب منتخب ألبانيا بهدفين لهدف، في حين تلقي الخسارة في الجولة الثانية على يد منتخب إسبانيا بهدف دون رد.

وفي المقابل هزم المنتخب الكرواتي من قبل منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل في الثانية مع منتخب إلبانيا بهدفين لكل فريق.

ترتيب إيطاليا وكرواتيا في المجموعة الثانية

بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وكرواتيا كورة لايف اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".. ويحتل المنتخب الإيطالى وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب كرواتيا المجموعة الثانية بنقطة وحيدة فقط.

ويدخل المنتخب الإيطالى المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة والتأهل للدور المقبل من كأس أمم أوروبا.

وفي المقابل يسعى منتخب كرواتيا لتجاوز عقبة المنتهب الإيطالى وتحقيق الفوز عليه لإحتياجه للثلاث نقاط من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة.

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا

بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وكرواتيا كورة لايف اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".. وتقام المباراة بين إيطاليا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا يورو2024 يوم الإثنين 24 يونيو، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا

كما يتم بث مباريات بطولة يورو 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعتبر الشبكة الناقل الحصري والوحيد لبث مباريات بطولة يورو 2024 داخل الشرق الأوسط، وخصصت الشبكة قناة bein sports max لإذاعة المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة إيطاليا وكرواتيا كورة لايف اليوم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".. ويحمل المنتخب الإيطالي لقب النسخة الماضية من البطولة، حينما توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه نسخة 2020، على حساب منتخب إنجلترا، والتي استضافتها عدة دول أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة.

تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

جيانلويجي دوناروما. الدفاع: جيوفاني دي لورينزو/ باستوني/ كالافيوري/ دي ماركو.

جيوفاني دي لورينزو/ باستوني/ كالافيوري/ دي ماركو. الوسط: نيكولا باريلا/ جورجينيو/ بيليجريني فراتس.

نيكولا باريلا/ جورجينيو/ بيليجريني فراتس. الهجوم: سكاماكا/ كييزا.

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا