ترتيب مجموعة إسبانيا في أمم أوروبا 2024 قبل مواجهة ألبانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الألباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي ستعتبر تحصيل حاصل عقب تأهل الماتادور إلى دور الستة عشر.

موعد مباراة إسبانيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره ألبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ونجح المنتخب الإسباني في التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين ببطولة اليورو.

ترتيب مجموعة منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا

1- إسبانيا – 6 نقاط.

2- إيطاليا – 3 نقاط.

3- ألبانيا – نقطة واحدة.

4- كرواتيا – نقطة واحدة.