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أحمد جودة - القاهرة - أبدى لاعب وسط منتخب ألمانيا، توني كروس، سعادته بتمكن الفريق من قلب تأخره في النتيجة أمام سويسرا.

توني كروس: نؤمن بأنفسنا حتى النهاية

وانتهت مباراة ألمانيا وسويسرا بالتعادل الإيجابي 1-1، مساء اليوم الأحد، ليضمن "المانشافت" صدارة مجموعته الأولى في يورو 2024.

وصرح كروس، الذي قرر اعتزال كرة القدم بعد البطولة "لقد أظهرنا أننا قادرون على العودة في النتيجة بعد التأخر، وأننا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية".

وأضاف اللاعب في تصريحات للتلفزيون الألماني "أنا في الواقع راض للغاية عن الفريق".

وقلل توني كروس من مسألة غياب قلب الدفاع جوناثان تاه عن مباراة دور الـ 16 بسبب تراكم الإنذارات.

وأوضح "الآن المباريات الحقيقية قادمة. علينا أن نقبل بتغيير الأفراد، وأن يقدم من سيأتي من مقاعد البدلاء، مساهمته للمنتخب".

