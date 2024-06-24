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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن مفاجأة مدوية بشأن مشاركة اللاعب لامين يامال في كأس أمم أوروبا الجارية حاليا.

قالت الصحيفة إن إسبانيا مهددة بتوقيع عقوبة عليها وفقًا لقوانين ألمانيا الخاصة بحماية الأطفال.

وأوضحت "لا يسمح للأطفال دون سن 18 عامًا بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً، بينما يبلغ لامين يامال من العمر 16 عامًا"

قانون حماية الأطفال يهدد إسبانيا بسبب يامال



وتابعت "هناك استثناءات للرياضيين بإمكانية اللعب حتى الساعة 11 مساءً، ولكن في يورو 2024 قد تضطر إسبانيا لانتهاك هذا القانون".

وأشارت إلى أن "لاروخا" سيخوض مباراة في توقيت متأخر أمام ألبانيا الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث إن المباراة قد تمتد لما بعد الساعة 11 مساءً في حال كان الوقت بدل الضائع ممتدًا للفترة طويلة.

وذكرت "قد يتم فرض غرامة على منتخب إسبانيا قدرها 30 ألف يورو إذا قررت السلطات الألمانية اتخاذ إجراء بشأن قانونية مشاركة يامال بعد الوقت القانوني المسموح به".

