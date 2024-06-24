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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، دوريفال جونيور، عن تشكيل الفريق الذي سيلعب أمام كوستاريكا في مستهل مشوار الفريقين بـ "كوبا أمريكا 2024"، وكان وجود المدافع إدير ميليتاو والظهير جيليرمي أرانا من أبرز المستجدات بها.

وفي مؤتمر صحافي قبل المباراة التي ستقام (فجر الثلاثاء)، قال دوريفال: "هذه هي التشكيلة التي ستبدأ المباراة، وتضم إدير ميليتاو وأرانا، هذان هما التعديلان الوحيدان".

كوبا أمريكا 2024".. دوريفال يعلن عن تشكيل البرازيل





وبذلك، سيبدأ منتخب "السامبا" البطولة القارية بأليسون في حراسة المرمى، ودانيلو وميليتاو وماركينينوس وأرانا في الدفاع، وبرونو غيمارايش وجواو غوميز ولوكاس باكيتا في خط الوسط، مع رافينيا وفينيسيوس جونيور ورودريغو في الهجوم.

وفي المقابل، غاب عن التشكيلة لوكاس بيرالدو ووينديل، مقارنة بتشكيلة الفريق الذي لعب أمام الولايات المتحدة (1-1) في أخر ودية قبل انطلاق البطولة.



وفي هذا الصدد، أوضح دوريفال، أنه "مع كل مباراة سيكون هناك تعديل أو إثنين"، مبرزًا أن "كل اللاعبين جاهزين، لا يوجد أي أحد أقل من المستوى الذي توقعناه".



وتنافس البرازيل في هذه النسخة من "كوبا أمريكا" ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كولومبيا وباراغواي، إلى جانب كوستاريكا.