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أحمد جودة - القاهرة - انتشر خلال الساعات الأخيرة تحدي بين عدد من النجوم المشاهير أبرزهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بعض المشاهير منهم عمرو دياب ومحمد رمضان والمطرب المصري أحمد سعد ولاعب الزمالك عبدالله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس.

تحديات ومنافسات تُشعل السوشيال ميديا بين محمد صلاح وعدد من النجوم

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وهو يرتدي شورتا فقط، ويقف أمام حمام سباحة كبير، ويضع عليها هاشتاج: "تحدي صورة الصيف دون فلتر".

وقام محمد صلاح بالإشارة إلى حسابات بعض النجوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "عمرو دياب ومحمد رمضان والمطرب المصري أحمد سعد ولاعب الزمالك عبدالله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس".

وجدير بالذكر أن محمد صلاح يستمتع باجازته الصيفية برفقة أسرته، في ظل توقف مسابقات أندية كرة القدم في أوروبا عقب نهاية موسم 2024/2025، ويستأنف ليفربول استعدادته للموسم الجديد في شهر يوليو المقبل.

