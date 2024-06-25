نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تتعادل مع بولندا بهدف لمثله وتتأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب فرنسا مع نظيره منتخب بولندا، بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة.

وسجل كيليان مبابي هدف منتخب فرنسا الوحيد من ركلة جزاء، بينما تعادل روبرت ليفاندوفسكي عن طريق ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يودع منتخب بولندا منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد حصده لنقطة واحدة في دور المجموعات.

بينما تأهل منتخب فرنسا كوصيف المجموعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل في مباراتين وتحقيق انتصار وحيد ضد منتخب النمسا.

