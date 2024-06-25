نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو وجونيور ويامال.. صراع محتدم في عالم كرة القدم باستخدام "آلة الزمن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تألق لامين يامال مع برشلونة وإسبانيا، وإذا استخدمنا آلة الزمن لنقفز سويًا إلى عام 2030، سنجد أن صراعًا في كرة القدم قد بدأ بين يامال خليفة ميسي إذ جاز لنا استخدام هذا الوصف، ومن جانب آخر أبناء الأساطير تياجو وجونيور.

ستشهد كرة القدم في 2030 صراعا بين يامال وتياجو ميسي وجونيور رونالدو.. هل من الممكن أن يحدث هذا في المستقبل القريب، سؤال يطرح نفسه!

ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” المواهب الثلاثة المزمع تنافسها في مستقبل كرة القدم القريب كالتالي:

حياة عادية

أصبح ميسي وأنتونيلا والدين لأول مرة في 2 نوفمبر 2012، عندما أنجبا ابنهما تياجو.

بعد وقت قصير من ولادته، أظهر ميسي حبه لابنه الصغير بطريقة دائمة من خلال رسم اسم المولود كوشم على ساقه.

وقال ليو لصحيفة El Periódico في عام 2013: “لقد غير ابني حياتي أكثر من الكرة الذهبية”

وأوضح ميسي أن أولوياته تغيرت بعد أن أصبح أبًا: "عندما أنظر إلى الحياة، أفكر في كل لحظة، عندما أقوم بتحليل كل موقف، الآن أصبح كل شيء مختلفًا".

على الرغم من مسيرة ميسي المهنية رفيعة المستوى، إلا أن حياته خارج الملعب تبدو مثل حياة أي والد آخر، وأوضح الأرجنتيني "اليوم النموذجي يتضمن اصطحاب تياجو إلى المدرسة، والذهاب إلى التدريب، والتسكع وقضاء الوقت مع أنتو والأطفال في الحديقة أو في مكان ما، إنها حياة طبيعية وهادئة، نوع الحياة التي ما دام أردناها."

قبل فوز ميسي بكأس العالم عام 2022، شارك تياجو رسالة دعم لطيفة لوالده من خلال كتابة كلمات أغنية "Muchachos Ahora Nos Volvimos a Ilusionar".

أصبحت الأغنية النشيد غير الرسمي للأرجنتين خلال كأس العالم، ووفقًا لـ ESPN، فهي النشيد الشخصي المفضل لميسي.

وبدأ تياجو، البالغ من العمر 11 عامًا، لعب كرة القدم في سن مبكرة، وكان سابقًا في أكاديمية برشلونة، حيث لعب ميسي للنادي من 2004 إلى 2021.

وفي فبراير 2020، ظهر مقطع فيديو لتياجو وهو يسجل هدفًا خلال أول مباراة له مع الفريق، يلعب حاليًا لفريق إنتر ميامي تحت 12 عامًا بعد فترة قضاها مع أكاديمية باريس سان جيرمان.

على خطى رونالدو

كريستيانو رونالدو جونيور هو ابن النجم البرتغالي، لكن هوية والدته غامضة، الاسم الكامل هو كريستيانو رونالدو دوس سانتوس جونيور الذي وُلد في 17 يونيو 2010، وهو الطفل الأول لنجم كرة القدم. وعلى الرغم من أننا نعلم أن كريستيانو هو والده، إلا أنه لم يتم الكشف هوية والدته.

قال رونالدو في عام 2015: “بعض النقاط في الحياة خاصة ويجب على الناس احترام الخصوصية”.

عندما يكبر كريستيانو، سأقول له الحقيقة دائمًا لأنه يستحق ذلك، لأنه ابني، لكنني لن أقول ذلك فقط لأن الناس يريدون مني أن أقول ذلك”.

وفي بيان سابق رونالدو في ذلك الوقت: "بكل سرور وعاطفة أبلغكم أنني أصبحت مؤخرًا أبًا لطفل رضيع. وكما تم الاتفاق مع والدة الطفل، التي تفضل الحفاظ على سرية هويتها، سيكون ابني تحت وصايتي، أطلب من الجميع الاحترام الكامل لحقي في الخصوصية وحق الطفل على الأقل في قضايا شخصية مثل هذه”.

أمنية تبدو صعبة

ويسير جونيور على خطى والده في كرة القدم، إذ انضم الشاب إلى فريق النصر السعودي المحترف تحت 13 عامًا في عام 2023، ويأمل أن يلعب يومًا ما إلى جانب والده، وخاض عدة تجارب في مانشستر يونايتد ويوفنتوس رفقة والده، ولا بد أن كريستيانو جونيور تعلم الكثير في هذين الفريقين.

جونيور رونالدو

إذا كانت الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم للناشئين يمكن الاعتماد عليها، فلا يبدو أن جونيور يفتقر إلى الموهبة بأي حال من الأحوال، إذ سجل الشاب 58 هدفًا وقدم 18 هدفًا آخر في 23 مباراة فقط في موسمه الأول مع يوفنتوس تحت 9 سنوات.

ويتطلع رونالدو إلى الصمود لبعض المواسم الإضافية، حيث يقال إنه يريد الاعتزال في بداية عام 2027، تحت قميص النصر، عندما يبلغ جونيور نحو 17 عامًا.

وقال رونالدو في عام 2019 عن أمنية ابنه: "في بعض الأحيان، يقول لي ابني: أبي، انتظر لبضع سنوات أخرى، أريد أن ألعب معك، لكن ذلك سيكون صعبا".

رونالدو وجونيور

لؤلؤة لاماسيا

يبلغ أمين جمال النصراوي السادسة عشرة من عمره، وأمضى تسعة من تلك السنوات يلعب في برشلونة، ولد لامين يامال لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، لكن عائلته انتقلت أولًا إلى ماتارو ثم إلى جرانويرس في إسبانيا

نشأ لامين في أسرة ليست غنية، وهو ما يبرز تواضعه وخجله، على الرغم من أنه معروف أيضًا بنكاته ويتعامل بشكل جيد مع الجميع.

في صيف 2014، في سن السابعة، بدأ لامين يامال لاعب كرة القدم في برشلونة.

تمكن ديفيد سانشيز، مدرب فريق بريبنيامين، من تشكيل مجموعة من الأولاد من عام 2007 الذين يبدون في حالة جيدة جدًا، بما في ذلك لامين يامال، لينتقل بعدها إلى فريق لاماسيا.

، يتميز لامين يامال بجودته الفنية. قدمه اليسرى معجزة، قادرة على إنهاء الهجمات والمراوغة والتمرير بدقة رائعة.

وضعه مدربوه في قلب الهجوم بالناشئين، على الرغم من أنه في خطة برشلونة 1-3-2-1، يمكنه أيضًا اللعب في الأجنحة.

لامين يامال

القفزة إلى كرة القدم المكونة من 11 لاعبًا ليست سهلة، لكن بالنسبة للامين الصغير، لا يوجد صعب في كرة القدم، خاصة تحت إشراف مدربه ألبرت بويج كمدرب، وواصل لامين يامال تسجيل عدد كبير من الأهداف والتمريرات الحاسمة.، ولكن الشيء الأكثر لفتًا للانتباه في كرة القدم التي يقدمها هو أنه يفتقر إلى الأنانية المعتادة التي يتمتع بها بعض اللاعبين الموهوبين فنيًا.

عندما تكون أفضل من زملائك في الفريق وخصومك، فإنك تخاطر بالرغبة في اللعب بمفردك، لكن لامين ليس كذلك بسبب تمريراته الرائعة ومساعدة زملائه.

ظهور تاريخي

وفي عام 2021، لعب 4 مباريات وسجل هدفًا واحدًا لإسبانيا تحت 16 عامًا، كما لعب لمنتخب الشباب.

وقبل بداية موسم 2022-2023، تم اختياره من قبل تشافي هيرنانديز للتدريب مع الفريق الأول إلى جانب لاعبين شباب آخرين في سبتمبر 2022.

وكان أحد اللاعبين الشباب الذين أثاروا إعجاب المدرب الكتالوني، في 29 أبريل 2023، ظهر لأول مرة في فوز برشلونة 4-0 على ريال بيتيس في موسم 2022-23، ليحل محل جافي، وأصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع فريق برشلونة الأول.

لامين يامال

وبالنظر إلى موسم 2023-24، تم استدعاؤه للمباريات التحضيرية للموسم، وبرز في كأس جوان غامبر 2023، والذي على الرغم من مشاركته في دقائق قليلة، لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة وشارك في الـ3 الأهداف التي ساهمت في تحقيق اللقب.

وفي 20 أغسطس 2023، شارك أساسيًا في الفوز 2-2 على قادش، ليصبح بعمر 16 عامًا و38 يومًا أصغر لاعب يبدأ أساسيًا في تاريخ الدوري.

وفي 27 أغسطس 2023، في الفوز 3-3 -4 على فياريال، وقدم تمريرة حاسمة، ليصبح بعمر 16 عامًا و45 يومًا أصغر من صنع هدفًا في الدوري حتى الآن في هذا القرن، وقدم أداءً رائعًا، ليفوز جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي 8 أكتوبر من نفس العالم، في التعادل 2-2 أمام غرناطة، سجل هدفه الأول للنادي.

وإجمالا، لعب 51 مباراة مع النادي الكتالوني، سجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

في 8 سبتمبر 2023، شارك لأول مرة مع المنتخب الأول ضد جورجيا، وسجل أيضًا هدفًا، مما جعله أصغر لاعب كرة قدم في التاريخ يلعب ويسجل لإسبانيا بعمر 16 عامًا و57 يومًا، وأصغر لاعب يسجل في تصفيات كأس أوروبا، بعد تفوقه على زميله جافي.

شارك لامين يامال مع إسبانيا خلال كأس أوروبا، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة خلال 3 مباريات.