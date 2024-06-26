نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريشة: لجنة الحكام لم تكن تعلم بتعيين الحنفي حكما لمباراة بيراميدز والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي في الاتحاد المصري لكرة القدم لم تكن على علم بتعيين محمد الحنفي حكمًا للساحة في مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري العام.

بيريرا المسؤول عن تعيين الحنفي

وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما لدي من معلومات أن لجنة الحكام كانت لا تعلم أن محمد الحنفي هو من سيدير مباراة بيراميدز أمام المقاولون العرب".

وأضاف: "فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام هو من قام باختيار محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب.. أعضاء اللجنة المصريين لم يكونوا على علم بهذا الاختيار".

وتابع: "تعيين محمد الحنفي مخالف للوائح، هذه الأمور لا تحتاج لخبير أو غيره، هو قرار غير مدروس، وسيؤدي لإعادة المباراة من جديد".

وأكمل: "بيراميدز ليس طرفًا في الأزمة، إذا كان المقاولون العرب فاز بالمباراة، لكان بيراميدز قد تقدم بشكوى، فالمهزوم هو من سيتقدم بالشكوى".

وواصل: "مسابقة الدوري العام لا تحتاج لخطأ مثل ذلك، مشاركة محمد الحنفي كانت غير قانونية.. لسنا مع المقاولون العرب أو بيراميدز، نحن نتحدث في اللوائح فقط".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الحنفي يحق له المشاركة في المباريات كحكم لتقنية الفيديو، وليس كحكم ساحة.. هذه المباراة مخالفة للوائح، وسيتم إعادتها بنسبة كبيرة".