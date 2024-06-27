نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة التشيك وتركيا.. أكبر عدد بطاقات في تاريخ "اليورو" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أصبحت المباراة التي جمعت بين منتخبي جمهورية التشيك وتركيا، على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورغ، هي المباراة التي شهدت إشهار أكبر عدد من البطاقات، بمجموع 20 بطاقة، في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا.

كان الرقم القياسي السابق يقل بمقدار النصف عن هذا العدد الذي شهدته مباراة التشيك وتركيا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، وتكرر في ست مباريات، أخرها في نهائي نسخة 2016 بين البرتغال وفرنسا.



والآن بعد مرور 8 أعوام، تجاوز الأتراك والتشيكيون هذا الرقم بمقدار الضعف، في مباراة شهدت 18 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين.

وانتهت المباراة بتأهل تركيا إلى دور الـ16 من البطولة القارية المقامة في ألمانيا، عقب الفوز على التشيك 2-1.