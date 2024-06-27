نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كومبر".. تعرف على الكرة الرسمية لنهائي "كوبا أمريكا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) وشركة (بوما) للأدوات والمستلزمات الرياضية الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، أن الكرة التي أطلق عليها اسم "كومبر"، ستكون الكرة الرسمية لنهائي كوبا أمريكا 2024، الذي يقام في 14 يوليو (تموز)، على ملعب هارد روك في ميامي.

وأضاف موقع المسابقة أن الكرة مستوحاة من شغف وعظمة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن التصميم الجديد للكرة يدمج الابتكار التكنولوجي مع لمسة من الأناقة.



وأوضح المصدر ذاته أن الكرة تبرز التفاصيل الذهبية المميزة وشعارات بوما باللونين الأحمر والأزرق، التي تمثل العلم الأمريكي، على الخلفية التقليدية للكرة.

وتابع: "الكرة بتقنيتها عالية المستوى تضمن مستويات الجودة التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتحقيق أقصى مستوى من الأداء على أرض الملعب".

وأشار الموقع أيضًا إلى أن اسم الكرة مستوحى من سلسلة الجبال التي تعبر أمريكا الجنوبية بأكملها، وتتطلع للارتقاء بكرة القدم في القارة إلى أعلى مستوى، موضحًا أن تصميمها يعتمد على شكل القارة التي تبرز فيها خطوطها الـ16، في إشارة لعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث تسعى الكرة لتوحيد جميع الدول التي تتنافس في أقدم وأعرق بطولة دولية للمنتخبات في العالم.