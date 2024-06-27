نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي القناة.. التشكيل المتوقع لمباراة المصري والإسماعيلي بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الخميس بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يسعى أبناء بورسعيد في هذا اللقاء إلي الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل استعادة سلسلة الانتصارات وتعويض الخسارة خاصة عقب الهزيمة أمام سيراميكا كيلوباترا في المباراة الأخيرة بهدفين نظيفين.

ويأمل الإسماعيلي في مواصله انتصاراته من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للمصري ضد الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق البورسعيدي هذه المباراة بتشكيلة أساسية تضم:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - محمد دبش - عمرو سعداوي.

خط الوسط: امادو باه - معتز زدام - ميدو جابر - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام المصري

حراسة المرمي: احمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفي، محمد نصر، محمد بيومي، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد مخلوف، مروان حمدي، ومحمد عبد السميع، نادر فرج، اريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

موعد مباراة المصري ضد الإسماعيلي

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة في المقابل يتواجد الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة.