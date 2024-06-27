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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد شحاته، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تفعيل بند شراء اللاعب من طلائع الجيش.



ونشرت حسابات الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "محمد شحاتة زملكاوي لمدة 5 سنوات، الزمالك يعلن رسميًا تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش".

لمدة 5 سنوات.. الزمالك يعلن رسميًا تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش



وانتقل محمد شحاتة إلى نادي الزمالك في يناير الماضي، على سبيل الإعارة قادما من صفوف فريق نادي طلائع الجيش، قبل أن يتم تفعيل بند شرائه مساء أمس الأربعاء.



ولعب محمد شحاتة في الموسم الحالي 2023-2024، مع نادي الزمالك 15 مباراة بواقع 886 دقيقة وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.



جدير بالذكر أن محمد شحاتة يمتلك بطولتين الكونفدرالية مع نادي الزمالك، والسوبر المصري مع طلائع الجيش.

