نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز غدًا

وضمت القائمة كلا من المهدى سليمان، محمد أشرف، بركات حجاج، أحمد حكم، محمد كناريا، أبو بكر ليادى، فادى فريد، محمد عصام، محمد سعيد مكرونه، جاستيس أرثر، حمدى علاء، عبد اللطيف بن قسو، مصطفى البدرى، محمد مصطفى ميدو، أحمد خالد، طارق علاء، أجاى، عمرو قلاوه، دوكو دودو.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 39 نقطة بينما يتربع بيراميدز على قمة الدورى برصيد 62 نقطة.

