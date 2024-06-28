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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن الموقف الحالي لنادي الزمالك بخصوص خوض مباراته ضد سيراميكا ضمن الدوري المصري لموسم 2023-2024.

عبد الناصر زيدان يكشف تطورات مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

أوضح زيدان في برنامك " ملعب الشمس" أن فريق الزمالك يجري حاليًا تدريباته في معسكر، وأن القرار النهائي بشأن إقامة المباراة لم يُصدر بعد.

وتابع: " الوضع في الزمالك معقد بسبب الأزمة المتعلقة بمشاركته في الدوري، مع تواصل الاجتماعات لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة أو عدمها.

وأكمل: " ضرورة الحصول على ضمانات لاستكمال المسابقة، خاصة في ظل الجدل المحيط بلاعبهم طيب، مشيرًا إلى أن توقيت القرار بشأن الإيقاف سيحدد مشاركة الزمالك في الكونفدرالية، حيث سيشارك إذا صدر القرار بعد 31 أكتوبر، وسيُستبعد إذا صدر قبل ذلك.

واختتم زيدان تصريحاته بالدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك بإصدار قرار سريع ونهائي لتهدئة الجماهير ووضوح الأوضاع.