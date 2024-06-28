التوجولي "ياو أنور" يدون اسمه بحروف من ذهب في سجلات الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كتب التوجولي ياو أنور لاعب البنك الأهلي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك عقب تسجيله الهدف الأول لفريقه على المقاولون العرب بعد مرور 11 ثانية من بداية أحداث المباراة.

ياو أنور يدون اسمه في قائمة أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري

ونجح نجم البنك الأهلي في تدوين اسمه داخل قائمة الأسرع تهديفا على مر تاريخ الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما نجح في تسجيلهط هدف البنك الأهلي في الثانية 11 كثاني أسرع هدف سجل في البطولة بعد إسلام محارب لاعب طلائع الجيش والذي أحرز هدفًا في الثانية 10 بشباك سيراميكا كليوباترا موسم 2020-2021.

قائمة أسرع هدف سجل في تاريخ الدوري المصري الممتاز

1- إسلام محارب لاعب طلائع الجيش فى مرمى سيراميكا كليوباترا موسم 2020-2021 بعد 10 ثواني.

2- التوجولي ياو أنور لاعب البنك الأهلي في مرمى المقاولون العرب موسم 2023-2024 بعد 11 ثانية.

3- أيمن يونس لاعب الزمالك في مرمى منتخب السويس موسم 1990-1991 بعد 12 ثانية.

4- حسام سلامة “باولو” لاعب سموحة السكندري في مرمى المصري البورسعيدي موسم 2015-2016 بعد 12 ثانية.

5- أحمد على لاعب المقاولون العرب في مرمى الداخلية موسم 2018-2019 بعد 12 ثانية.

6- عبد الرحمن خالد “جبنة” لاعب المقاولون العرب فى مرمى غزل المحلة موسم 2022-2023 بعد 12 ثانية.

7- عبد الحميد حسن “ميدو” لاعب إنبي فى مرمى غزل المحلة موسم 2005-2006 بعد 13 ثانية.

8- الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة في مرمى طلائع الجيش موسم 2020-2021 بعد 17 ثانية.

9- أحمد رؤوف لاعب وادي دجلة في مرمى المقاولون العرب موسم 2017-2018 بعد 18 ثانية.

10- محمد بسيوني لاعب إنبي في مرمى الزمالك موسم 2019-2020 بعد 23 ثانية.