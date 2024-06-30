نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. فوتبول إنسايدر: صفقة تبادلية بين نيوكاسل وتشيلسي وتوك سبورت: نيوكاسل يسعى لضم نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 30-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بدأ مانشستر يونايتد محادثات مع قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يبدو مستعدًا لمغادرة بايرن ميونيخ هذا الصيف. (سكاي سبورت)

باريس سان جيرمان مستعد لدفع رسوم انتقال قياسية عالميًا للتعاقد مع الجناح الإسباني لامين يامال، 16 عامًا، من برشلونة. (موندو ديبورتيفو)

مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميش، 29 عامًا، وجناح آر بي لايبزيغ الإسباني داني أولمو، 26 عامًا. (صانداي)

ناقش تشيلسي ضم المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، 23 عامًا، كجزء من صفقة مهاجم نيوكاسل يونايتد السويدي ألكسندر إيساك، 24 عامًا. (صانداي)

تشيلسي مستعد أيضًا لتقديم لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور غالاغر، 24 عامًا، ومهاجم ألبانيا أرماندو بروجا، 22 عامًا، ومدافع الوسط الإنجليزي تريفوه تشالوبا، 24 عامًا، كلاعبين محتملين في صفقة إيساك. (فوتبول انسايدر)

لا يزال أرسنال مهتمًا بإيزاك ويمكنه مطابقة السعر الذي يطلبه نيوكاسل، ولكن من المرجح أن يعطي الجانرز الأولوية للتعاقد مع خط الوسط. (انتقالات كرة القدم)

نيوكاسل يسعى لضم أنتوني إيلانجا

يجري نيوكاسل محادثات متقدمة مع نوتنغهام فورست بشأن انتقال الجناح السويدي أنتوني إيلانجا 22 عامًا، ومن المرجح أن يتحرك لاعب خط الوسط الاسكتلندي إليوت أندرسون، 21 عامًا، في الاتجاه المعاكس. (توك سبورت)

من المقرر أن يكمل المدافع السنغالي موسى نياخاتي، 28 عامًا، انتقاله من فورست إلى ليون. (فابريزيو رومانو)

تواصل وست هام مع ميتز بشأن التعاقد مع مهاجم جورجيا جورج ميكاوتادزه، 23 عامًا، كما يراقبون مدافع ليون الأيرلندي جيك أوبراين، 23 عامًا. (الغارديان)

كريستال بالاس في طريقه للحصول على مكاسب نقدية كبيرة من الخطوة التالية لأوبراين، حيث أدرجوا شرط بيع يصل إلى 25٪ عندما باعوا اللاعب إلى ليون في الصيف الماضي. (ديلي ميل)

مهاجم تشيلسي الإنجليزي كارني تشوكويميكا، 20 عامًا، هو هدف لميلان. (جيانلوكا دي مارزيو)

قدم بوروسيا دورتموند عرضًا "ضخمًا" لجناح توتنهام الإنجليزي ميكي مور، 16 عامًا. (فوتبول إنسايدر)