نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا القادمة في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، على حساب نظيره منتخب سلوفاكيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر.

موعد مباراة منتخب إنجلترا القادمة في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره المنتخب السويسري، دور ربع نهائي بطولة يورو 2024، يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره سويسرا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، كما ستنقل مباراة منتخب إنجلترا ضد سويسرا عبر قناة beIN Sports 1HD.