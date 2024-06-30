نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات بيلينجهام النارية بعد تأهل إنجلترا إلى ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد فوز منتخب إنجلترا على سلوفاكيا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بنتيجة 2-1 على ملعب "فيلتينس أرينا"، أعرب جود بيلينجهام عن سعادته وأهمية الفوز في تصريحات لـ ITV Sport.

تصريحات بيلينجهام بعد تأهل إنجلترا

بيلينجهام قال: "أعرف ما يمكنني تقديمه في تلك اللحظات، بغض النظر عما يقوله الناس، لقد فعلت ذلك هذا العام لريال مدريد، لقد فعلت ذلك لإنجلترا من قبل. يسعدني فقط مساعدة الفريق".

وأضاف حول هدفه الحاسم: "يعتمد على ما سننظر إليه خلال أسبوعين، إذا انتهى الأمر إلى هدف يساعدنا على الفوز بالكأس، فسيكون هناك".

وتابع بيلينجهام: "إنه فوز جيد، وتأهلنا إلى الدور التالي، أنا سعيد للغاية. كان من الصعب خلال الأسبوع الماضي إبعاد الطاقة السلبية عن المعسكر، لكننا أظهرنا الشخصية وكان من المهم للغاية أن نتأهل".

وأكمل قائلًا عن أداء الفريق: "أعتقد أن الأداء كان جيدًا حقًا حتى هدفهم وحتى بعد ذلك. لقد سيطرنا بشكل كبير على المباراة، وهددنا دائمًا في الثلث الأخير، وربما افتقرنا فقط إلى اللمسة الأخيرة لخلق فرص كبيرة. هذا يحدث سيكون مهمًا بالنسبة لنا للمضي قدمًا".

وختم بتقديره لزملائه في المنتخب: "انظروا إلى من شارك. لقد فزنا بهذه المباراة معًا، هذا هو الفريق، لا الأفراد".