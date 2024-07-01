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أحمد جودة - القاهرة -

حصلت البطلة بسنت علي الشاعر، لاعبة المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى ببورسعيد مركز التايكوندو ناشئين على المركز الأول وذلك في تصفيات المنتخب والمؤهلة لبطولة العالم بكوريا.

بطلة المشروع القومي ببورسعيد تقتنص المركز الأول في تصفيات المنتخب المؤهلة لبطولة العالم

وهنأ خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة بطلة بورسعيد الذي حققت ميدالية تضاف إلى بطولاتها متمنياََ لها مزيد من التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من البطولات الجمهوريه والقارية والعالمية، وذلك في ضوء الدعم اللامحدود الذي يقدمه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لأبطال بورسعيد الرياضيين.

جاء ذلك في اطار دعم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لأبطال المشروع القومي والوقوف خلفهم للوصول إلى أفضل المستويات وخلق جيل جديد من الموهوبين الرياضيين قادر على اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات.

يأتي ذلك تحت اشراف خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع، رشا محرم المشرف المالى للمشروع، وتحت قيادة احمد متولي، مدرب المشروع، رضوى رضا، مساعد مدرب ياسمينا محمد، اداري المشروع

