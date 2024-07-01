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أحمد جودة - القاهرة - يوم ترفيهي ينظمه مركز شباب بورفؤاد للأعضاء بشاطئ بورسعيد

نظم مركز شباب بورفؤاد يوم ترفيهي للاعضاء على شاطئ بورسعيد، مع بدء الموسم الصيفي.

تضمن اليوم الترفيهي مسابقات رياضية وثفافية وترفيهية وترويحية وتم توزيع بعض الجوائز العينية علي المشاركين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالد النحله وكيل المديريه، وتحت اشراف احمد الفحلة رئيس مجلس الإدارة، محمد تايب مدير المركز.

