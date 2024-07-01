مركز شباب الاستاد ينظم مسابقة فنية احتفالاََ بذكرى 30 يونيو

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أحمد جودة - القاهرة -

نظم مركز شباب الاستاد، مساء امس السبت مسابقة فنية في الرسم للطلائع بمكتبة المركز، في اطار الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

حيث تم توافد العديد من الطلائع للاشتراك في المسابقة وقاموا برسم العديد من التابلوهات التي تعبر عن الاحداث التي شهدتها مصر في ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وخالد النحله، وكيل المديرية، وتحت اشراف مسئولي المركز

عبدالرحمن بصلة رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد النعيم مدير المركز، دعاء خيرالله مشرف المكتبة

