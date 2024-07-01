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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لاعب الرجاء المغربي مرشح للانضمام للأهلي.

وتابع، يوسف بلعمري ضمن الحلول المطروحة في القلعة الحمراء للجبهة اليسرى.

شبانة: يوسف بلعمري مرشح للانضمام للأهلي

وأكد شبانة على ان المدير الفني للرجاء المغربي يرفض بشده حتى الان التخلي عن اللاعب لاعتباره احد اهم عناصر الفريق والبناء عليه في الفترة المقبلة.

واختنم شبانة حديثه قائلا: يوسف بلعمري هو الحل الأمثل من وجهة نظر المسؤولين في الأهلي حال عدم وصول اتفاق مع يحيي عطية الله وتعثر الصفقة.

