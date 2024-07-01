نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يغري لاعب أتلتيكو مدريد براتب ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع العديد من العناصر القوية والمتميزة، استعدادًا لخوض منافسات الفترة المقبلة.

الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو مدريد

وبحسب برنامج التشيرينجيتو الإسباني، فإن نادي الاتحاد قدم عرض رسمي للتعاقد مع ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع التقرير، أن نادي الاتحاد عرض على ماريو هيرموسو راتبًا قيمته 12 مليون يورو في الموسم، لمدة 3 سنوات، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.