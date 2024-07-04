نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم في معرفة مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا والتي ستنطلق صباح غد الجمعة الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، حيث ستقام أربع مواجهات.

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا

الجمعة 5-7-2024

الأرجنتين ضد الإكوادور – في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 6-7-2024

فنزويلا ضد كندا – في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 7-7-2024

كولومبيا ضد بنما – في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 7-7-2024

أوروجواي ضد البرازيل – في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات fox sport، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات ربع نهائي البطولة، عبر قنواتها.