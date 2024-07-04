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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم الأهلي السابق ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن الأفضل بين ثنائي الأهلي وأنه لايجب مقارنته بلاعبي الزمالك فهم أساطير كرة القدم.

أحمد ياسر ريان: أنا أفضل من كهربا وزيزو

قال أحمد ياسر ريان في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "لا يمكن مقارنتي بلاعبين أساطير مثل شيكابالا وعبدالله السعيد ولا أستطيع تقييم نفسي واختار إمام عاشور عند سواله عن الأفضل بينه وبين لاعب الأهلي".

وتابع: "اختار نفسي كأفضل من محمودعبد المنعم كهربا وزيزو بالطبع من الزمالك وتريزيجيه نجم منتخب مصر فضل اختيار نفسه عن حسين الشحات ومصطفى شلبي وعمر مرموش أفضل مني كذلك وأنا أحبه وهو محترف بالدوري الألماني لا يمكن المقارنة بيننا".

واختتم حديثه: "وعند سواله عن الأفضل بينه وبين محمدصلاح قال أنه أفضل لاعب بتاريخ مصر ولازم يتعمله تمثال ولعبهم للأهلي والزمالك لأن من نصيبهم ورزقهم فقط".