نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على ماهر يستعين بمودرن سبورت من أجل دراسة نقاط قوة وضعف بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعين علي ماهر المدير الفني للنادي المصري بمباراة مودرن سبورت لدراسة نقاط القوة والضعف لبلدية المحلة قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد المقبل بالجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

ويعكف على ماهر لمشاهدة فيديوهات لمباراة بلدية المحلة ضد فاركو من أجل دراسة طريقة اللعب ووضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.

ويسعي الفريق البورسعيدي في مباراته أمام بلدية المحلة بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة المصري ضد بلدية المحلة

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره بلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل والمقرر إقامتها على ملعب ستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بلدية المحلة

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى وسجل لاعبو المصري 37 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا آخر.