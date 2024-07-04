نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..جدول مواعيد مباريات دور الـ 8 من يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" إلى أهم مراحلها "دور الـ 8" بعد نجاح منتخب تركيا في اكمال عقد المتأهلين بهزيمة أحد المفاجآت السارة للبطولة النمسا بنتيجة 2-1 في ختام دور الـ 16 مساء اليوم الثلاثاء.

يفتتح أصحاب الضيافة "ألمانيا" الدور ربع النهائي باستقبال إسبانيا على ملعب شتوتغارت، يوم الجمعة الخامس من يوليو، في نهائي مبكر للبطولة.

ويسعى المنتخب الألماني لإنهاء وضعيته المعقدة أمام الكرة الإسبانية، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 10 سنوات سوى مرة في لقاء ودي بشهر نوفمبر 2014، وخسر بنتيجة 6-0 في إحدى مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية بنوفمبر 2020، وانتهت 3 مباريات بالتعادل بنفس النتيجة 1/1، من بينها تعادل في مجموعات كأس العالم 2022 أدى لتوديع ألمانيا من الدور الأول.

وعقب انتهاء مواجهة ألمانيا ضد إسبانيا، سيلعب النهائي المبكر الثاني بين البرتغال وفرنسا، لكنه أقل قوة بطبيعة الحال بسبب تواضع مستوى مدربي الفريقين روبرتو مارتينيز وديديه ديشان، بالنظر إلى ما قدماه في دور المجموعات وثمن النهائي.

وتريد فرنسا رد اعتبارها هي الأخرى من خسارة نهائي يورو 2016 على ملعبه أمام البرتغال بهدف إيدير، فلم يقتنع الجمهور بالفوز الذي تحقق في بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أن التعادل في مجموعات يورو 2020 بنتيجة 2/2 لم يؤد لتوديع البرتغال فقد تأهلا معًا وقتها لثمن النهائي رفقة المجر.

وفي اليوم التالي تلعب إنجلترا المنتشية بفوز دراماتيكي على سلوفاكيا، حيث ستلاقي المنتخب السويسري صاحب الأداء الأكثر انضباطًا وحيوية في البطولة بعد إسبانيا وألمانيا.

وستختتم هولندا وتركيا ثمن النهائي بعدما حققا التأهل عن جدارة على حساب رومانيا والنمسا.

التالي جدول مواعيد مباريات دور الـ8 من يورو 2024



إسبانيا ضد ألمانيا (ملعب شتوتغارت آرينا) يوم الجمعة 5 يوليو، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر 16:00 غرينيتش.

البرتغال ضد فرنسا (ملعب فولكسبارك هامبورغ) يوم الجمعة 5 يوليو، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر، 19:00 غرينيتش.

إنجلترا ضد سويسرا (ملعب ميركور شبيل آرينا دوسيلدورف) يوم السبت 6 يوليو، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر، 16:00 غرينيتش.

هولندا ضد تركيا (ملعب برلين الأولمبي) يوم السبت 6 يوليو، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر، 19:00 غرينيتش.