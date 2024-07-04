نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ماركا تبرز تصريح أولمو عن ألمانيا.. كورييري ديلو سبورت: كونتي يلاحق لوكاكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 4-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت:
الساح سينر
زانيولو يحرر كوبماينرز
اليوفي سيكون كبير
ايمرسون رويال يقول نعم للميلان
بوفون يتقدم في المنتخب وسيكون له رأي قوي
مونتيلا " كل تركيا تطير معي "
تاريمي منذ البداية مع الانتر
سحر مارادونا في نابولي جعل الجميع يقع في حبه
كورييري ديلو سبورت:
السيري أ يقاضي الفيفا
كونتي ما زال يلاحق لوكاكو
ويمبلدون سينر في القمة
بيولي يطير الى السعودية للانضمام الى بنزيما
كالافيوري: ارسنال يعرض ٥٥ مليون
روما يريد سورلوث
اليوفي يراقب كيوار وتوديبو
ماركا:
داني اولمو " المانيا معحبة بنا وتحترمنا "
الكاراز يواصل بقوة في ويمبلدون بتخطيه فوكيتش
اسبانيا تحجز مكانها في الاولمبياد بفوزها ٨٩-٨١ امام انغولا
كافينديش يكسر الرقم القياسي