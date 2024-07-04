نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ماركا تبرز تصريح أولمو عن ألمانيا.. كورييري ديلو سبورت: كونتي يلاحق لوكاكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 4-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت أبرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت:

الساح سينر

زانيولو يحرر كوبماينرز

اليوفي سيكون كبير

ايمرسون رويال يقول نعم للميلان

بوفون يتقدم في المنتخب وسيكون له رأي قوي

مونتيلا " كل تركيا تطير معي "

تاريمي منذ البداية مع الانتر

سحر مارادونا في نابولي جعل الجميع يقع في حبه

كورييري ديلو سبورت:

السيري أ يقاضي الفيفا

كونتي ما زال يلاحق لوكاكو

​ويمبلدون​ سينر في القمة

بيولي يطير الى السعودية للانضمام الى بنزيما

كالافيوري: ارسنال يعرض ٥٥ مليون

روما يريد سورلوث

اليوفي يراقب كيوار وتوديبو



ماركا:

داني اولمو " المانيا معحبة بنا وتحترمنا "

الكاراز يواصل بقوة في ويمبلدون بتخطيه فوكيتش

اسبانيا تحجز مكانها في الاولمبياد بفوزها ٨٩-٨١ امام انغولا

كافينديش يكسر الرقم القياسي