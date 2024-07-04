نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يصل لاتفاق مع كريستال بالاس لضم لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن وصول بايرين ميونخ الالماني إلي اتفاق مبدئي مع كريستال بالاس الانجليزي لضم مايكل أوليز في الانتقالات الصيفية الحالي.

وأكد فابريزيو أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن يجري اللاعب الفحوصات الطبية يوم الأحد القادم في مدينة ميونخ.

وأضاف أن الفريق الانجليزي يرغب في وضع بند يتيح له الحصول علي نسبة من إعادة بيع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عام لاي نادي أخر.

البافاري يقترب من ضم مايكل أوليز

وشارك لاعب وسط كريستال بالاس الموسم الماضي مع الفريق في 19 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية أنتقل إلي صفوف كريستال عام 2021 قادمًا من ريندينج بمقابل 9.3 مليون يورو.