نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع شرس بين الاتحاد والهلال على ضم جوهرة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن عملاقي الدوري السعودي يتصارعان على ضم نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الاتحاد والهلال يتنافسان على ضم ريتشاليسون

وأشعل البرازيلي ريتشاليسون مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الصراع بين الأندية المختلفة على من يظفر بخدماته بعد التألق الملحوظ الذي ظهر به مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكره الصحفي البريطاني بن جاكوبس فإن ناديي اتحاد جدة ونادي الهلال في صراع لضم ريتشاليسون من صفوف نادي توتنهام هذا الصيف.

كما أكد الصحفي في حديثه على أن إدارة البلوز لم تتلقى حتى الآن عروض رسمية للاعبه في ظل اهتمام ناديي الاتحاد والهلال بضمه في الصيف الجاري.

وفي سياق متصل، فقد أكدت التقارير الصحفية، على أن نادي توتنهام يرغب في الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع المهاجم البرازيلي.

